Ukochana przeglądarka Polaków stała się mądrzejsza

Aria za sprawą Google Gemini zyska funkcję analizowania obrazków oraz ich treści. Będzie trzeba uruchomić funkcję w przeglądarki (dostępną na bocznym pasku Opery) i tak naprawdę wrzucić do czatbota interesujący nas obrazek. Może być to dowolna treść – np. zdjęcie równania matematycznego, które zostanie rozwiązane przez asystenta sztucznej inteligencji. To wszystko dzięki funkcji Image Understanding, która ma dużo szersze zastosowanie. Np. gdy wrzucimy obrazek budynku lub zabytku, to otrzymamy więcej informacji na jego temat (dowiemy się m.in. gdzie leży).