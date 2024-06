Oto Panasonic Lumix GH7. To profesjonalna kamera w fotograficznym korpusie

Panasonic Lumix GH7 ma trafić na rynek już w lipcu 2024 r. w cenie ok. 10 000 zł. To dokładnie tyle samo, co Lumix GH6 w dniu premiery. Dzisiaj ten aparat standardowo kosztuje poniżej 9000 zł, a w promocji, można go kupić nawet na ok. 6600 zł. Liczę, że z czasem, podobne oferty będę dostępne na Lumix GH7.