Nikon Z6 III zapowiada się na najlepszy aparat w swojej klasie

Co to daje w praktyce? 3,5 razy szybszy czas próbkowania sensora niż w modelu Z6 II, co przekłada się na niższy rolling shutter. Pozwala to na zastosowanie elektronicznej migawki umożliwiającej fotografowanie z prędkością do 120 kl./s DX (1,5x crop) i 60 kl./s przy pełny pokryciu kadru. Maksymalny czas otwarcia migawki został zwiększony do 1/16 000 s. To wciąż nie to samo, co w modelach Z8 i Z9 (1/32 000 s ), ale zdecydowanie wystarczająca wartość, dla większości fotografów.