Myśliwiec przeleciał tak szybko, że zniszczył kilka dachów. Mieszkańcy przerażeni

Dźwięk porusza się z określoną prędkością, a grom dźwiękowy to po prostu fala ciśnienia. Dopóki samolot leci szybciej niż dźwięk, obserwator na ziemi nie słyszy go, ponieważ fala uderzeniowa wyprzedza dźwięk generowany przez sam samolot. Dopiero gdy fala dotrze do obserwatora, słyszy on gwałtowny huk.