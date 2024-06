Odinstalujesz Instagrama, jak to zobaczysz. Szykują zmiany w przeglądaniu

Jeśli Instagram naprawdę wprowadzi niepomijalne reklamy, niczym YouTube, to czuje mały odpływ z platformy. Wszak ci, którym to naprawdę przeszkadza, ogłoszą ten fakt głośno w sieci, tupną nogą - i zrobią to, co powinni: odejdą z Instagrama na zieleńsze pola, może dotkną trawy. A typowy użytkownik zobaczy zmianę, wzruszy ramionami i przeżyje dodatkowe 3 sekundy męczenia się z nachalną reklamą. Jeśli "Ad Break" wejdzie na serwery, wszak to nie jest potwierdzone.