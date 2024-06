Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne? Jak wybrać najlepszą ofertę? Użyj kalkulatora online i kup polisę

Karta EKUZ zapewnia podstawową ochronę i zwrot kosztów leczenia pacjentów, ale w ograniczonym zakresie. To Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Stanowi potwierdzenie Twoich praw do skorzystania z usług medycznych w placówkach publicznej służby zdrowia na terenie krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) na zasadach właściwych dla obywateli tego państwa. Jeśli więc jedziesz, np. na wakacje do Egiptu, karta EKUZ nie zapewni Ci żadnej ochrony. W takim przypadku koniecznie wykup ubezpieczenie podróży - indywidualne lub grupowe.