Dziś piękne kosmiczne widowisko! 6 planet zatańczy na niebie

Choć planety te zawsze znajdują się na niebie, rzadko zdarza się, aby ułożyły się one w tak idealnej konfiguracji. Tym razem będą one widoczne z ciemnych, wysokich miejsc z minimalnym zanieczyszczeniem światłem. Niestety do zobaczenia wszystkich sześciu planet potrzebne będą lornetki lub teleskopy, ale nawet gołym okiem będzie można dostrzec niektóre z nich.