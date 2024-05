Coś wielkiego czai się w na skraju Układu Słonecznego. Czy to Planeta X?

Eksperci z Caltech przewidują, że proponowana planeta może mieć masę około 10 razy większą od Ziemi i mieć rozmiary podobne do Urana lub Neptuna. Co więcej, hipotetyczna planeta może znajdować się około 20 razy dalej od Słońca niż Neptun. Ze względu na tak ogromną odległość pełne okrążenie Słońca może zająć od 10 000 do 20 000 lat ziemskich.