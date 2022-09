Co za zdjęcia z teleskopu Webba! Fenomenalne pierścienie Neptuna, jakich ludzkość nie widziała

Zresztą to nie ilość odbijanego światła jest najciekawszą cechą Trytona, a jego orbita. Z uwagi na to, że księżyc ten nie powstał przy planecie, a jedynie został przez nią ukradziony z Pasa Kuipera (pasa planetoid rozciągającego się poza orbitą Neptuna), porusza się on w kierunku przeciwnym do orbity pozostałych księżyców oraz do ruchu samej planety wokół własnej osi.