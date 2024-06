Akumulatory z drzew. Tanie, wydajne i ekologiczne baterie

Lignina to organiczny związek chemiczny, który stanowi 20-30 proc. masy drewna. Pełni rolę spoiwa i nadaje drewnu sztywność i odporność na gnicie. Do tej pory była traktowana jako odpad uboczny w procesie produkcji papieru i celulozy. Teraz okazuje się, że może być cennym surowcem do produkcji baterii i akumulatorów o wielu zaletach.