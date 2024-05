Magiczna nowość w Zdjęciach Google. Jedno dotknięcie palcem i jesteś jak Christopher Nolan

Aplikacja Zdjęcia Google wyposażona jest w bardzo ciekawy mechanizm do korekty zdjęć. Na dziś jest on dostępny wyłącznie na urządzeniach Pixel, jednak wkrótce ma się pojawić też na innych urządzeniach (Chromebooki Plus z Chrome OS 118 lub nowszym i co najmniej 3 GB RAM oraz telefony z systemami Android 8 (lub nowszy) i iOS 15 (lub nowszy). Wystarczy jedno dotknięcie palca, by SI przetworzyła zdjęcie i usunęła z niego wady, zwiększając jego wizualną atrakcyjność. Wygląda na to, że wkrótce podobna magia będzie też możliwa z nagraniami wideo.