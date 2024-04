Byłem na gali Sony World Photography Awards 2024. Oto najlepsze fotografie świata

Konkursowi przyglądam się od lat (dokładnie to od 2008 r.). Od lat też osobiście jeżdżę na gale wręczenia nagród. I jak co roku, poziom fotograficzny jest naprawdę wysoki, a całość jest wręcz wzorowo zorganizowana. Trochę szkoda, że SWPA wciąż nie może się przebić do nieco szerszego grona odbiorców, w czym z pewnością pomogłaby obecność nie tylko fotografów, ale też twórców popularnych na YouTubie czy Tiktoku. Mimo to mam wielkie słowa uznania dla Sony za to, że od 17 lat wiernie wspiera fotografię, dokładając ogromnych starań i funduszy, aby popularyzować tę piękną pasję i dziedzinę sztuki.