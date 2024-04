Canon w końcu otwiera swój bagnet RF. Są nowe obiektywy Sigma i Tamron

Jeśli teraz nie pokazano żadnego obiektywy Sigma czy Tamron z bagnetem RF, to przypuszczam, że w tym roku ich nie zobaczymy. Kiedy (jeśli) już w końcu zostaną pokazane, to i tak oferta będzie wdrażana stopniowo, po 2-4 konstrukcje na rok i to pewnie zaczynając od tych najsłabszych modeli, aby nie podjadły natywnych konstrukcji Canon. Żeby zatem mieć realny wybór popularnych obiektywów, typu 24-70 mm, 70-200 mm, 16/24/35/50/85 mm, trzeba będzie poczekać 3-5 lat. To zdecydowanie zbyt długo. Dla porównania, pierwsze Sigmy z bagnetem do bezlustrkowców Sony, pojawiły się w 2018 roku, czyli 6 lat po premierze systemu Sony E. Rok później, Japończycy pokazali szkła zaprojektowane typowo pod bezlusterkowce. Canonowi 6 lat mini we wrześniu 2024 roku. Niby podobnie, ale sytuacja rynkowa jest teraz zupełnie inna.