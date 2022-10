Canon EOS R7 w 7 punktach. Ten aparat ma tylko jedną słabość

Jak widać, dzieje się tu bardzo dużo. To jeden z topowych i najlepszych w historii korpusów APS-C, do tego nastawiony zarówno na zdjęcia (aż do 30 kl./s!) jak i na wideo. Jestem wręcz zaskoczony specyfikacją wideo, bo mamy tu i logarytmiczny profil zapisu C-Log3 i 10-bitów głębi i próbkowanie kolorów 4:2:2. Do tego 4K w 60 kl./s. To naprawdę robi wrażenie, tym bardziej że do aparatu podłączymy zarówno mikrofon jak i słuchawki do monitorowania dźwięku. Z kolei obraz możemy wypuścić przez małe złącze HDMI do zewnętrznego recordera.