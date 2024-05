Nowe hulajnogi już w Polsce. Mają lepszy zasięg niż ich popularne poprzedniczki

W nowym modelu zwiększono jednak moc silnika – znamionowa urosła z 350 W do 400 W, z kolei szczytowa z 700 do 1000 W. Pojazd dostępny w Polsce rozpędzi się do maksymalnie 20 km/h. Model Pro dzięki lepszemu zestawowi poradzi sobie z maksymalnym obciążeniem 120 kg oraz z terenem o maksymalnym nachyleniu 22 stopni. Wciąż jest to hulajnoga przeznaczona do zadań typowo miejskich.