Xiaomi pokazało nowe hulajnogi. Jest jeszcze bardziej pro

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2. generacji to przede wszystkim mocniejsze silniki. Nowy model powinien jeszcze lepiej radzić sobie ze wzniesieniami, górkami i niekorzystnym terenem. Moc znamionowa silnika została zwiększona z 350 W do 400 W, podobnie jak moc szczytowa z 700 W do 1000 W. Pojazd może rozpędzić się do maksymalnie 25 km/h, chociaż są też wolniejsze tryby.