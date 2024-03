Oto nowa hulajnoga Xiaomi. Ma coś wspólnego z najlepszym iPhone’em

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Max obsługuje trzy tryby prędkości – pieszego o prędkości 5-6 km/h, standardowy 5-20 km/h oraz sportowy do 25 km/h. Nowy model też jest nieco większy i cięższy od wariantu z dopiskiem Pro Plus – waży bowiem 21,3 kg zamiast 19,5 kg. Z cech wspólnych na pewno warto zaznaczyć obecność funkcji superszybkiego ładowania, które pozwala uzupełnić akumulator urządzenia od 0 do 100 proc. w zaledwie 3 godziny. Aby jednak uzyskać taki rezultat, trzeba będzie dokupić dedykowaną szybką ładowarkę – ta w zestawie ładuje sprzęt do pełna w 9 godzin.