Nowa hulajnoga Xiaomi wjeżdża na rynek. Lepszy zasięg i szybkie ładowanie

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro okazał się ciekawy modelem, który wielu osobom przypadł do gustu. Firma zamiast wypuszczać nową generację z małymi zmianami, postanowiła wprowadzić model Pro Plus, który nie dość, że jest mocniejszy, to jeszcze gwarantuje lepszy zasięg. Co jeszcze zmieniono i ulepszono?