Rowery i hulajnogi elektryczne to nie przyszłość, a teraźniejszość. Przeprowadzili badania i mówią jak jest

Oczywiście, ogromną zasługę mają w tym władze miast, które dostrzegają realną potrzebę rozwijania infrastruktury ułatwiającej poruszanie się hulajnogą bądź rowerem elektrycznym. To z pewnością zachęca ludzi do stawiania na takie środki transportu. Z badań przeprowadzonych przez niemieckie ADAC wynika, że czynniki takie jak wygoda oraz przyjemność z podróży są ważniejsze niż same trendy ekologiczne. Oczywiście, dla niektórych ekologiczne aspekty mogą być priorytetem, lecz nie wydaje się, żeby były one głównym czynnik zachęcającym do zainwestowania w hulajnogę lub rower.