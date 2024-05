ChatGPT i Google Gemini to zagrożenie nie tylko dla mediów. Właśnie zaczęły przywłaszczać twoją wiedzę

Na mocy porozumienia Google i OpenAI mają relatywnie nieskrępowany dostęp do Reddit Data API, co oznacza, że mają dostęp do wszystkich umieszczanych przez użytkowników informacji na bieżąco i w czasie rzeczywistym. Reddit w zamian otrzyma od OpenAI nieujawnioną kwotę finansową i preferencyjny dostęp do Dużych Modeli Językowych firmy, które może wykorzystać do budowania swoich nowych aplikacji i usług. Rzeczone modele mają też być wykorzystane do usprawnienia moderacji na Reddcie.