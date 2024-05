Najmłodsi pojadą pociągiem za darmo. PKP przygotowały specjalną promocję

Rodzice, dziadkowie i opiekunowie również mogą wybrać się w podróż z najmłodszymi, oszczędzając trochę na wyjeździe. To dlatego, że w pociągach TLK i IC mogą skorzystać z oferty "Taniej z Bliskimi", która zapewnia do 30 proc. zniżki dla grupy od 2 do 6 osób. Z kolei rodziny, które nie chcą spędzać za dużo czasu w pociągu i wolą wybrać podróż szybszymi pociągami EIC lub EIP, mogą użyć biletu rodzinnego, który pozwoli uzyskać 30-proc. zniżkę na bilety.