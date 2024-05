To będzie najbogatszy więzień w historii. Ma 43 mld dolarów

Już w listopadzie pochodząca z Chin największa giełda kryptowalut na świecie przyznała się do zaniedbań w zakresie ochrony przed praniem brudnych pieniędzy i do naruszenia międzynarodowych sankcji finansowych. Prezes Binance Changpeng Zhao wziął przewinienia na siebie i zrezygnował ze stanowiska. Giełda zapłaciła ponad 4,3 mld dol. kary, ale to jeszcze nie koniec wymierzania sprawiedliwości.