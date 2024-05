Jest szansa, że gospodarstwa domowe będą wyłączone z opłaty mocowej. Oto co musi się zdarzyć

Pewnie już wiecie, że prognozy zakładają ogromne podwyżki cen prądu od 1 lipca. Mówi się o tym, że przez podwyżki rachunki mają wzrosnąć nawet o 70 proc. Opłata mocowa na 2024 rok wynosi od 2,66 do 14,90 zł/mies. netto – kwota oczywiście zależy od tego, jak dużo zużywamy energii elektrycznej. Z prostej matematyki wynika, że przez następne pół roku zwolnienie z opłaty mocowej wiązałoby się z oszczędnościami na poziomie od 15,96 zł aż do nawet 89,40 zł. To sporo, ponieważ jak twierdzi senator Stanisław Gawłowski z KO, takie rozwiązanie mogłoby ograniczyć wzrost rachunków za energię o jedną czwartą, a nawet jedną trzecią (rachunek za prąd składa się z czterech elementów – zużytej energii, opłaty dystrybucyjnej, mocowej i podatków).