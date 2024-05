Google i Apple mogą się pakować. OpenAI pokaże usługę, na którą czekamy

Produkty OpenAI, takie jak ChatGPT, Sora wzbudzają ogromne zainteresowanie i zapowiadają rewolucję w sposobie tworzenia treści. Do tej pory OpenAI zaprezentował modele językowe i narzędzia do tworzenia obrazów czy wideo. Czyżby teraz nadeszła kolej na coś, co całkowicie zastąpi stare, nudne i mało skuteczne rozwiązania?