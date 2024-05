Z takim sikorem to mógłbym się nosić. OnePlus wjeżdża na ukochany sklep Polaków

Tym zegarkiem jest OnePlus Watch 2 w specjalnej wersji Nordic Blue Edition, który dotychczas nie był oficjalnie dostępny w kraju nad Wisłą. Co najwyżej można było go kupić w sklepie internetowym OnePlusa, ale to nie to samo, jak zamawiać przesyłki z Polski z dostawą na kolejny dzień. Przez kilka następne dni będzie dostępny w niższej cenie. Ja jednak zauważyłem coś innego – topowe słuchawki firmy są dostępne w śmiesznie małych pieniądzach.