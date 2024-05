Meta i Lufthansa wymyśliły jak denerwować ludzi. A to dzięki zestawom VR

Będąc w samolocie, zabijanie czasu poprzez korzystanie z telefonu nie jest niczym nadzwyczajnym, a nierzadko współpasażerowie wyciągają z plecaków tablety, by robić to samo co na telefonie, tylko na trochę większym ekranie. Jednak gdy na stoliku lub kolanach pojawia się laptop, w danym rzędzie może stać się tłoczno.



Ale co byś zrobił, gdyby współpasażer założył na głowę zestaw VR i zaczął przez cztery godziny bez przerwy wymachiwać rękoma?