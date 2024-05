Duże promocje w sklepie Media Markt. Wybieramy najlepsze okazje

Co więcej, w promocji znajdziemy smartfon Realme GT Neo 3 z superszybkim ładowaniem o mocy 150 W. To propozycja raczej ze średniej półki cenowej – w przecenie kosztuje 2600 zł, ale w swojej klasie ma najszybsze ładowanie. Poza tym to po prostu dobry smartfon, który jednak startował z Androidem 12, co trzeba mieć na uwadze. Co prawda zaktualizujemy go do najnowszego Androida 14, ale na Androida 15 w następnym roku nie mamy co liczyć.