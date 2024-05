Nawet się nie zastanawiaj, tylko bierz. Najnowszy zegarek Samsunga kupisz za 5 stówek

Co prawda mówimy o najbardziej podstawowej wersji z kopertą 40 mm i ekranem o średnicy 1,31" w wersji beżowej (tylko WiFi i Bluetooth, bez LTE). Urządzenie w sklepie RTV Euro AGD kupimy za 999 zł. Jeśli kliknąłeś ten tekst, bo w głowie uruchomiła ci się wewnętrzna cebula, to pewnie byś chciał(a) poznać sposób na uzyskanie tej magicznej kwoty 500 zł. No to już tłumaczę, tylko ostrzegam, będzie trzeba wykonać kilka dodatkowych kroków.