To świetny moment na zakup sprzętu Apple'a. Wjechała bardzo dobra promocja

iPhone'a 15 Pro 128 GB kupimy w cenie 4555 zł – sprzęt standardowo kosztuje 4700 zł, a tu jeszcze otrzymamy ładowarkę sieciową w cenie. To jak cena iPhone'a 15 Pro szybko spada to coś niesamowitego – dla przypomnienia, sprzęt na premierę kosztował 6000 zł. Co ciekawe, najpotężniejszego iPhone'a 15 Pro Max 256 GB można kupić w kwocie ok. 5700 zł, jeśli dodamy do telefonu zasilacz. Obecnie jest przecena -6 proc. na wersję tytan naturalny (smartfon kosztuje 5879 zł), a zestaw z zasilaczem to koszt 5674,24 zł.