Górale blokowali drogę i pastuchami przepędzili operatora. Teraz firma chce wrócić

Budowlańcy i tak próbowali dotrzeć. Na miejscu musiała pojawić się policja i straż miejska. Lokalne media informowały, że doszło do szarpaniny. Kiedy jeden z pracowników nie posłuchał policjanta, który poradził mu, że do czasu uzyskania stosownych pozwoleń lepiej zostawić elementy budowy w spokoju, doszło do przepychanek z protestującymi. Według relacji firmy miał zostać uderzony.