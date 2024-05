Fotowoltaika na kolei. Tory będą jak elektrownie

Sekret tkwi w specjalnych podkładach kolejowych, wyposażonych w zintegrowane panele słoneczne. Podczas gdy pociągi pędzą po torach, słońce dociera do paneli, generując czystą energię elektryczną. Ta energia może być następnie wykorzystana do zasilania pociągów, oświetlenia stacji kolejowych, a nawet okolicznych miejscowości. We Włoszech zakończono właśnie półroczne testy nowej technologii.