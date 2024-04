Fotowoltaika opłacalna jak nigdy. Brzmi jak czary, ale naukowcy twierdzą, że to działa

W tradycyjnych ogniwach słonecznych maksymalne EQE wynosi 100 proc., co odpowiada wygenerowaniu i zebraniu jednego elektronu na każdy foton, jaki pada na panel fotowoltaiczny. Jednak niektóre zaawansowane materiały i ich konfiguracje opracowane w ciągu ostatnich kilku lat wykazały zdolność do generowania i zbierania więcej niż jednego elektronu z fotonów o wysokiej energii, co stanowi EQE przekraczające 100 proc.