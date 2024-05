Blizzard dla Spider’s Web: Diablo Immortal jest bardzo żywe, nie mamy gry dla casuali

E.S.: To prawda, mamy naprawdę udany model dystrybucji. Zwłaszcza dla klas postaci. Wielkie znaczenie ma to, że pomaga nam zespół NetEase, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni. Do tego konsekwentnie realizujemy plan przyjęty znacznie wcześniej. Przykładowo, prace nad sztormicielami rozpoczęliśmy jeszcze przed premierą Diablo Immortal.