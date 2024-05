Rozgrzewka przed Allegro Smart! Week ruszyła. Oto pierwsze ciekawe promocje

Bezprzewodowe głośniki to przyjemny gadżet na działkę, plażę czy nawet do domu - o ile słuchamy tak, aby nikomu nie przeszkadzać w wypoczynku. Jeżeli szukacie czegoś w tym stylu, to JBL Flip 6 kosztuje 359 zł, a nie prawie 500 zł, które muszą płacić ci nieposiadający konta Smart!. Cecha najważniejsza to czas pracy baterii, pozwalający na słuchanie przez 12 godzin. Słuchacze chwalą mocny bas i jakość dźwięku. A jeśli ktoś ma inne kompatybilne głośniki to dzięki funkcji PartyBoost można połączyć siły.