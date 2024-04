Roboty zastąpią ludzi. Na start: kucharzy na stacjach benzynowych

Według zapewnień producenta The Wingman, całkowity czas przygotowania posiłku przez robota wynosi jedynie cztery minuty, a co więcej robot jest w stanie pracować w trybie 24/7 bez ingerencji człowieka. Rola człowieka sprowadza się jedynie do "uczenia" robota nowych przepisów. Bowiem jak możemy przeczytać na stronie Nala Robotics, robot The Wingman posiada na swoim pokładzie sztuczną inteligencję (w tym do przetwarzania języka naturalnego, by móc odpowiadać na zamówienia), wysokiej jakości kamery i systemy przetwarzania obrazu.