Wygląda jak auto wyścigowe, ale ogarnie ci ogród. Taki jest Dreame A1

W przeciwieństwie do większości robotów koszących obecnych na rynku, Dreame A1 należy do kategorii robotów niemal całkowicie bezprzewodowych. Owszem, stacja bazowa wymaga podłączenia do zasilania, ale już precyzyjne i czasochłonne otaczanie obszaru koszenia przewodem nie jest konieczne. Zamiast tego wystarczy - z pomocą aplikacji Dreamehome - przeprowadzić błyskawiczny proces mapowania ogrodu i... gotowe. Zero dodatkowej roboty, która pewnie sporo osób do tej pory zniechęciła do zakupu tego typu sprzętu.