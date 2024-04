Ruszyła potężna promocja na NordVPN. Dostaniesz też coś od Allegro

Promocja wystartowała 23 kwietnia i potrwa do następnego miesiąca – aż do 21 maja 2024 r. Wyprzedaż jednak została podzielona na dwie części – pierwsza została uruchomiona już teraz i potrwa do następnej środy 1 maja 2024 r. W tym czasie obniżki cen będą sięgać aż 70 proc. w zależności od planu, więc można zaoszczędzić masę gotówki.