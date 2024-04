Microsoft chce, byś używał swojego konta. Będzie cię nękał powiadomieniami

Microsoft ma całkiem pokaźną historię wciskania rekomendowania swoich produktów użytkownikom, argumentując to potencjalnym umileniem ich życia. Microsoft Edge (i dawniej Internet Explorer) to najbardziej znane przykłady autoreklamy, ale koncern potrafił także nachalnie promować wyszukiwarkę Bing czy pakiet Microsoft 365 (dawny Office).



Teraz Microsoft podjął się reklamy kolejnego produktu, co samo w sobie nie przykułoby uwagi gdyby nie fakt, że promocja odbywa się w najbardziej irytujący - z perspektywy użytkownika - sposób.