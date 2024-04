Koniec zbiórek na Facebooku. Serwis mówi, co się stanie od lipca

W tym roku zmieniamy naszą strategię, chcąc umożliwić większej liczbie organizacji non profit poszerzenie grona darczyńców. Od 1 lipca 2024 r. zamiast korzystać z produktów do zbiórek pieniędzy na platformach Facebook i Instagram, organizacje dobroczynne działające w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) będą musiały kierować użytkowników do swoich witryn internetowych, aby tam mogli wpłacić pieniądze.