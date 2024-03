Facebook przypomniał sobie o funkcji, z której nikt nie korzystał. Teraz ludzie oszaleli na jej punkcie

Około dziesięciu lat temu na Facebooku zaczepiali się wszyscy, nawet osoby, które ze sobą nie rozmawiały i nie utrzymywały kontaktu w żaden inny sposób. Nikt nie rozumiał sensu ani znaczenia zaczepek, ale to nie stawało na przeszkodzie, by kontynuować odpowiadanie na zaczepki.



Jeżeli ta mało przydatna funkcja największego serwisu społecznościowego świata również wzbudza w tobie nostalgię, to mam dobrą wiadomość. Meta chce, byśmy znowu zaczepiali się na Facebooku.