Rzecznik Mety skazany, tak jakby. Zarzuty i wyrok są kuriozalne

Jednak na nakazie oraz wyroku się kończy, gdyż Federacja Rosyjska nie posiada instrumentów pozwalających na zmuszenie Stanów Zjednoczonych do wydania Andy'ego Stone'a w ręce rosyjskich organów ścigania. Tak więc jedynym sposobem by rzecznik Mety odsiedział swój "wyrok" jest jego własna decyzja o pojechaniu do Rosji.