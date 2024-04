Inflacja wirtualizacji. Jak uciec od rosnących kosztów? Możliwości, na szczęście, jest kilka

Należy do nich chociażby wspomniana wcześniej chmura. Azure VMware Solution (AVS) łączy moc Microsoft Azure z technologią VMware. Pozwala na przeniesienie istniejących środowisk VMware do chmury Azure, zachowując pełną kompatybilność i elastyczność. Z kolei VMware Cloud on AWS (VMC) to alternatywa, która umożliwia przeniesienie środowisk VMware do Amazon Web Services (AWS). Dzięki temu organizacje mogą korzystać z infrastruktury chmurowej AWS, jednocześnie zachowując znajome narzędzia i procesy związane z VMware. Z kolei VMware Engine for Google Cloud pozwala na wdrożenie środowisk VMware w chmurze, tu również bez niespodzianek, Google Cloud.