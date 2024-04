Elon Musk potwierdza, że chce być babcią klozetową. Złotóweczka za wejście na Twittera

X Daily News to profil w serwisie X (dawnym Twitterze), niepowiązany z platformą, który już od kilku lat publikuje nowości związane z działaniem serwisu. Wczoraj opublikował on wpis dotyczący spekulacji na temat wprowadzenia opłat zanim nowe konto odpowie (skomentuje), polubi lub doda post do zakładek, co ma przyczynić się do redukcji spamu i poprawy "doświadczenia użytkowników".