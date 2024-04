Google obiecał, że pozbędzie się śledzących ciasteczek. Teraz mówi: jest problem

Dodatkowo, istnieją obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa związane z nowymi technologiami. Organizacje zajmujące się ochroną prywatności, takie jak Electronic Frontier Foundation (EFF), wyraziły swoje zastrzeżenia co do FLoC i innych elementów Piaskownicy prywatności, co dodatkowo wpływa na proces wdrażania. Z rewolucji na razie nici. I trudno na dziś powiedzieć czy to dobrze, czy źle.