Władza oficjalnie bierze się za sztuczną inteligencję. Europarlament przyjął rozporządzenie

- To krok milowy, jeśli chodzi o AI. Stawka była wysoka - nikomu wcześniej nie udało się wypracować tak kompleksowego prawa w obszarze sztucznej inteligencji. Dziś to się udało i mamy przed sobą nową rzeczywistość prawną, którą musimy wspólnie zagospodarować - jak podkreśla w nadesłanym do redakcji oświadczeniu prasowym wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.