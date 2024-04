Możesz przestać wysyłać zdjęcia swojego przyrodzenia. Instagram go ocenzuruje

Na co należy uważać w mediach społecznościowych? Oczywiście na wszystko, ale szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo nasze oraz naszego wizerunku. To, że coś wysyłamy do znajomych czy publikujemy na profilu z ograniczonym kręgiem obserwujących, nie oznacza, że pozostanie to jedynie w zaufanym gronie.