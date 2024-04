Odpalasz Bolta i wsiadasz za kierownicę. Aplikacja zyskała nową opcję

Proces wypożyczania samochodu na minuty (godziny) w aplikacji Bolt jest dziecinnie prosty – wystarczy, że zalogujemy się do oprogramowania i klikniemy ikonę "carsharing", która pojawi nam się na ekranie głównym aplikacji. Na mapie wyświetlą się dostępne w okolicy samochody – będziemy musieli wybrać najbliższe auto, następnie podejść do samochodu i odblokować go za pomocą naszego smartfona. Przy pierwszym wypożyczeniu również będzie potrzebne dodanie prawa jazdy do aplikacji.