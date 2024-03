Autobusy elektryczne nie dawały rady w Polsce. Znaleźli na to rozwiązanie

W polskich miastach autobusy elektryczne odbiły się nieprzyjemną czkawką. Jesienią w Gdańsku kierowcy narzekali, że pojazdy mające pozwolić na przejechanie 400 km już po 200 km musiały wracać do bazy. Prowadzący zwracali uwagę, że dla elektryków zabójcze okazały się trójmiejskie morenowe wzgórza oraz zbyt duża liczba pasażerów. Doszło nawet do wymierzenia kary w wysokości 42,5 tys. zł za „niedotrzymanie poziomu gwarantowanego zasięgu minimalnego”. Wytypowano 17 przypadków, a do spełnienia wymogów zabrakło średnio 19 km.