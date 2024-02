Można było podglądać innych przez kamerki. To już jest plaga

Jak informuje Niebezpiecznik problem dotyczył 0,25 proc. kamer. Niedużo, ale jeśli ktoś znalazł się w tym pechowym gronie, to inni w aplikacji mogli albo obejrzeć powiększone zdjęcie miniaturki z kamery (czyli np. fotkę zaparkowanego przed domem auta), albo w zdecydowanie gorszym scenariuszu bezpośrednie nagranie z urządzenia. Ok. 13 tys. miało dostęp do takich materiałów, a 1,5 tys. użytkowników „skorzystało” z tej okazji. W teorii mogli podejrzeć, jak wyglądają wnętrza domów lub okolic innych. I, jak wynika z Reddita, do takich sytuacji dochodziło.