Instagram ukryje przed twoimi znajomymi ważną informację. Można odetchnąć z ulgą

Jednym z najbardziej irytujących - według niektórych - rozwiązań na Instagramie czy Messengerze jest permanentnie włączone potwierdzenie przeczytania wiadomości. Gdy otwieracie wiadomość, to druga strona automatycznie się o tym dowiaduje. Z jednej strony pozwala to sprawdzić, czy ktoś przeczytał twoje wiadomości, ale z drugiej strony dla niektórych użytkowników generuje to presję, aby jak najszybciej odpisać. Instagram testuje teraz funkcję pomocną tym, którzy chcą zastanowić się chwilę nad odpowiedzią.